El espectáculo de danza 'Nus' programa una tercera función en el Teatre Principal tras agotar las entradas

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma acogerá este fin de semana el espectáculo de danza 'Nus', con tres funciones después de que se agotaran las entradas de los dos primeros pases.

Se trata de un espectáculo creado por Maya Triay y Mariona Jaume, en coproducción con el Teatro Principal, que se representará en la Sala Petita, según ha informado la institución cultural en un comunicado.

Inicialmente, había dos funciones previstas para el sábado y domingo a las 18.00 horas pero al agotarse las entradas se ha organizado una nueva función el sábado a las 20.00 horas, con nuevas entradas que ya están a la venta.

En palabras de sus creadoras, 'Nus' es una "exploración coreográfica que investiga los nudos", como "aquellos que soportan, limitan, sujetan y condicionan los vínculos". La pieza trata de exponer "la fragilidad inherente en los cuerpos, su desnudez emocional en el acto de relacionarse, encontrarse y atentarse mutuamente".

Laura Llodrà, Maya Triay y Mariona Jaume son el equipo que ha creado e interpreta esta pieza coreográfica, a pesar de que el equipo artístico se completa con Natalia Menéndez --dramaturgia--, Miquel Bennàssar --autor de la composición musical--, Irene Mas --voz--, Mauricio Pérez --iluminación--, Regina Dejiménez --escenografía-- y Claire O'Keefe --vestuario--.

'Nus' es un proyecto que surge de la residencia creativa del Teatre Principal de 2025 gestionada por Eima Creación y cuenta también con el apoyo de L'Animal a les esquenes, Espai Cos y el Teatre de Capdepera.