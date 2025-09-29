Espinosa de los Monteros propone en Palma algunas reformas para "recuperar la solvencia y prosperidad" de España

El exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, durante la presentación en Palma de su libro 'España tiene solución. Hacia un futuro brillante y próspero', junto al expresidente del Govern y ex eurodiputado José Ramón Bauzá - EUROPA PRESS

El exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, quien este lunes ha presentado en Palma, su libro 'España tiene solución. Hacia un futuro brillante y próspero', ha propuesto algunas reformas para recuperar la "solvencia" y la "prosperidad" de España.

En declaraciones a los medios, previas al acto, celebrado en el Estudi General Lul·lià, Espinosa de los Monteros ha afirmado confiar en que, tal y como dice el titulo de su último libro, en el que ha analizado como España ha llegado hasta la situación en la que se encuentra actualmente, que "España tiene solución".

Y, según ha explicado, la tiene porque "es un gran país, con un muchísimo potencial, con enormes riquezas, y con enormes capacidades", pese a tener también "algunos problemas y debilidades", que son las que pide "afrontar con algunas reformas".

En concreto, la primera, "es la recuperación del estado de derecho", ya que considera a éste "condición 'sine qua non' para cualquier nación que pretenda ser próspera y democrática"; y, ha añadido, "la segunda es una recuperación económica en base a una serie de reformas" para "recuperar la solvencia y la prosperidad".

EL LANZAMIENTO DE LA FUNDACIÓN 'ATENEA'

Además de sobre su libro, el exdirigente de Vox ha hablado esta jornada en Palma de su fundación 'Atenea', la cual, hay que recordar, lanzó la semana pasada durante la celebración de un acto en Madrid.

Espinosa de los Monteros ha explicado que el lanzamiento de esta nueva fundación se debe a que, a su juicio, "siempre es bueno proponer ideas, sugerir propuestas que tengan un poco de ilusión y de optimismo", porque "todos el mundo entiende, al menos desde este lado, que las cosas están muy mal con el gobierno que tiene España, y se considera que tiene que cambiar", lo cual, ha apuntado, "es condición necesaria pero no suficiente para que España vaya mejor".

Por este motivo, en su opinión, "hay que empezar a proponer cosas que generen adhesión, optimismo, gancho, y que sean propuestas eficientes" y, precisamente, "a ello es a lo que quiere contribuir" la fundación 'Atenea', "a proponer cosas de la mano de expertos sectoriales, que puedan hablar de educación, de sanidad, de justicia, de inmigración, de vivienda, o de infraestructuras" y "proponer, después de un análisis serio, medidas concretas que el nuevo gobierno que llegue, cuando llegue, pueda poner en práctica".

JOSÉ RAMÓN BAUZÁ SE INCORPORA AL PROYECTO

Uno de las personas que se han incorporado a este proyecto del exdirigente de Vox es el expresidente del Govern y ex eurodiputado José Ramón Bauzá, quien ha sido precisamente el encargado de presentar a Espinosa de los Monteros en el Estudi General Lul·lià.

Bauzá ha explicado que el motivo de su incorporación al proyecto es que éste lo que quiere es ofrecer "propuestas procedentes de la sociedad civil, de personas que desde su experiencia profesional, o su pasado en política, quieren ayudar a mejorar España".

"Nuestro único fin es hacer llegar estas propuestas a organismos, entidades y partidos que se las quieran hacer suyas" porque "no se quiere más que demostrar que España tiene solución" y "una parte importante tiene que venir por parte de la sociedad civil".