La estación Intermodal de Palma estrena nueva oficina de atención al usuario - CAIB

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estación Intermodal de Palma ha estrenado una nueva oficina de atención al usuario, que cuenta con un espacio "más amplio, accesible y preparado" para ofrecer un servicio "más cómodo, eficiente e inclusivo" a los usuarios del transporte público.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha explicado este miércoles en un comunicado que la actuación forma parte del conjunto de reformas que se han realizado a lo largo del último año en la estación para su renovación integral.

La nueva oficina se ha concebido como un "espacio integral" que unifica los principales servicios de atención presencial del transporte público interurbano en la estación Intermodal.

El nuevo equipamiento cuenta, por un lado, con una zona de atención al usuario con ventanillas y un mostrador adaptado para ofrecer información, gestiones y asesoramiento de manera "más ágil y accesible"; y, por otro, con una nueva sala específica para la emisión de tarjetas de transporte.

Este espacio "no solo mejora la experiencia de los usuarios, sino también las condiciones de trabajo del personal, con unas instalaciones más adecuadas, funcionales y confortables".

Desde esta oficina se presta tanto la atención presencial en la estación Intermodal como el servicio de atención telefónica del TIB, que centraliza las consultas de los usuarios del transporte público interurbano de Mallorca.

La nueva sala de emisión de la Tarjeta Única se ha diseñado para ofrecer una experiencia "más confortable y accesible" a los usuarios. El espacio incorpora, entre otras mejoras, una sala de espera climatizada y un sistema de gestión de turnos con una máquina adaptada para personas con discapacidad visual que se habilitará en las próximas semanas.

La nueva oficina refuerza también la accesibilidad universal de la estación con la incorporación de sistemas de bucle magnético de inducción para facilitar la comunicación con personas usuarias de audífonos o implantes cocleares.

Esta actuación forma parte del proyecto de renovación integral de la estación Intermodal de Palma, la primera gran reforma desde su inauguración en 2007, para adaptar las instalaciones al crecimiento continuado del transporte público. En los últimos años, la Intermodal ha pasado de registrar 5,8 millones de pasajeros en 2019 a 16,5 millones en 2025.

La nueva oficina se suma a las actuaciones ya ejecutadas como la renovación de las escaleras mecánicas de toda la estación, la instalación de nuevas pantallas informativas y de los ventiladores en las dársenas de bus.

Paralelamente, continúan los trabajos para culminar otras mejoras previstas, como la renovación de los baños y la habilitación de nuevos espacios destinados a la movilidad sostenible como la nueva zona de aparcamiento de bicicletas.

La reforma de la oficina ha supuesto una inversión de 150.498 euros y se enmarca dentro del plan de infraestructuras 'Islas en transformación', impulsado por el Govern.