La estación Intermodal renueva las dos escaleras mecánicas del acceso principal

El conseller José Luis Mateo bajando las nuevas escaleras de la estación Intermodal de Palma - CAIB

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación Intermodal de Palma ha puesto en marcha dos nuevas escaleras mecánicas en su acceso principal, una actuación que supone la primera renovación de las escaleras desde su instalación hace cerca de 20 años y se enmarca dentro del proyecto global de reforma destinado a mejorar la accesibilidad, seguridad y confort de los usuarios del transporte público, con una inversión total de 3,6 millones de euros.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha visitado este lunes la estación con motivo de la puesta en marcha de estas nuevas escaleras y ha destacado el plan de inversiones de mejora de la estación Intermodal.

La instalación de las nuevas escaleras mecánicas forma parte del proceso de renovación de las diez escaleras de la estación. El pasado mes de marzo ya se sustituyeron las cuatro que dan acceso a los andenes de tren y metro de SFM, y en noviembre se iniciaron los trabajos para renovar las de acceso al vestíbulo, con el desmontaje de dos de las cuatro escaleras exteriores, que ahora ya se activan.

Dentro de unos días empezará a funcionar una de las escaleras que bajan a las dársenas de autobuses, finalizándose así la primera fase de renovación de estos equipamientos. El resto de escaleras se completará en una segunda fase durante el segundo trimestre de 2026. Se trata de la primera renovación integral de estos equipos desde la puesta en funcionamiento de la estación en 2007.

La reforma integral de la estación Intermodal incluye otras actuaciones como la instalación de nuevos baños públicos, más amplios, modernos y ubicados en un espacio que mejore la accesibilidad; la sustitución del pavimento podotáctil para facilitar los desplazamientos de personas con discapacidad visual; la creación de nuevos aparcamientos de bicicletas con capacidad para 72 plazas, para fomentar la movilidad sostenible y la intermodalidad; y la transformación de la oficina de atención al usuario en un espacio más amplio, accesible y funcional, con azulejos adaptados y zonas de espera mejoradas.

Entre las actuaciones ya realizadas, se instalaron nuevas pantallas informativas en la estación para mejorar la comunicación a los usuarios, entre finales de 2024 y 2025; y el pasado verano se colocaron ventiladores industriales en la terminal de autobuses TIB para mejorar la ventilación en las dársenas de la estación.

El objetivo de la reforma es mejorar unas instalaciones que, desde su inauguración, han visto casi triplicar el número de usuarios en solo seis años, puesto que se ha pasado de 5,8 millones en 2019 a los más de 16,5 millones a finales de 2025. Enmarcada dentro del plan de infraestructuras 'Islas en transformación', la inversión global de 3,6 millones se financia mayoritariamente con recursos provenientes del factor de insularidad del Régimen especial de Baleares y con fondos europeos Next Generation.