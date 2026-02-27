La estación de tratamiento de residuos de Campos duplica su capacidad tras un inversión de 2 millones de euros

El presindete del Consell, Llorenç Galmés, ha heho una visita a estación de transferencia de Campos durante su porceso de modernización. - CONSELL

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de transferencia de Campos ampliará su capacidad tras un proyecto de remodelación de 1,95 millones de euros que permitirá duplicar la capacidad de tratamiento de residuos de los municipios de la zona del Migjorn.

Según ha informado el Consell de Mallorca en una nota de prensa, el proyecto está siendo ejecutado por la empresa concesionaria Tirme y dará servicio a los municipios de Campos, Felanitx, Santanyí y Ses Salines y sus respectivas áreas de influencia. Está previsto que las obras finalicen en mayo de este año.

Una de las actuaciones más relevantes en la planta, que continúa operativa durante los trabajos, ha sido la completa remodelación del compactador existente y la instalación de uno nuevo para duplicar la capacidad de la instalación.

Por otro lado, se ha instalado una tolva para la descarga de vidrio con dos alimentadores vibrantes que permitirán agilizar el proceso de descarga y reducir de forma significativa la emisión de ruidos.

Asimismo, está prevista la instalación de una segunda báscula, así como una nueva rampa de salida, de modo que los camiones no tendrán que maniobrar sobre la plataforma de descarga y podrán realizar un recorrido circular dentro de la estación de transferencia.

Además, se han construido nuevos vestuarios para el personal y se han realizado modificaciones y mejoras en el edificio de control. También se han llevado a cabo mejoras en la red de aguas y en la red eléctrica, entre otras actuaciones.

El Consell, los ayuntamientos implicados y Tirme ya trabajan en un nuevo horario de la estación aprovechando la mayor capacidad de la instalación, lo que permitirá a los municipios ofrecer un mejor servicio y seguir avanzando en la recogida selectiva.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado este viernes durante su visita a la planta "el esfuerzo por modernizar las instalaciones de gestión de residuos de la isla para prestar un mejor servicio y optimizar el proceso de tratamiento de residuos".

AVANCE DE LA RECOGIDA SELECTIVA

Según ha destacado el Consell, los municipios de Campos, Felanitx, Santanyí y Ses Salines, a los que da servicio la estación, se encuentran entre los que más han incrementado la recogida selectiva en la isla en los últimos años.

Al comparar los datos de 2018 con los de 2025, Campos ha pasado de un 12 por ciento de recogida selectiva a un 46 por ciento, Felanitx, de un 12 por ciento a un 62 por ciento, Santanyí, de un 13 por ciento a un 51 por ciento, y Ses Salines, de un 25 por ciento a un 57 por ciento.

En verano de 2025 se culminó el proyecto de modificación de la estación de transferencia Nord de Alcúdia, que permitió optimizar el proceso de gestión de residuos municipales de la zona norte de la isla con una inversión de 3,7 millones de euros. Esta planta presta servicio a Alcúdia, Pollença, sa Pobla, Santa Margalida y Muro y sus respectivas áreas de influencia.

Mallorca dispone de cinco estaciones de transferencia ubicadas en Calvià, Binissalem, Manacor, Campos y Alcúdia. A estas instalaciones llegan los residuos urbanos que recogen los municipios y mancomunidades. Una vez descargados, los residuos se compactan y se trasladan a las plantas de tratamiento.