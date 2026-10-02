Estafan 111.000 euros a un empresario de Andratx con una falsa alerta de seguridad en su cuenta bancaria

Dos agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de localizar a los supuestos estafadores que defraudaron 111.000 euros a un empresario de Andratx bajo el pretexto de una falsa alerta de seguridad en su cuenta bancaria.

Los hechos se remontan al pasado 10 de septiembre, cuando la víctima recibió un SMS que se integró de forma fraudulenta en el mismo hilo de mensajes legítimo de su entidad bancaria, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

En dicho mensaje se le alertaba de la supuesta activación de un nuevo dispositivo en la cuenta de su empresa, indicándole que, de no haber sido él, debía llamar de inmediato a un número de teléfono facilitado en el texto.

La víctima llamó y fue atendida por personas que se hicieron pasar por personal de la entidad bancaria. Estos falsos empleados le guiaron para que se descargara la aplicación de control remoto AnyDesk, que les permitió tomar el control total de su dispositivo.

Fue en ese momento cuando efectuaron una transferencia no autorizada por valor de 111.000 euros hacia una cuenta de una entidad bancaria ubicada en los Países Bajos.

El empresario denunció los hechos y los especialistas de la Guardia Civil, con la colaboración de Europol, consiguieron que el banco neerlandés bloqueara la cuenta sospechosa.

De forma paralela, remitieron su investigación al para que incoara diligencias y, de este modo, pudiera solicitar una orden europea de embargo y decomiso.

En virtud de la misma, este jueves la víctima recibió en su cuenta los 111.000 euros que le habían sido estafados. La investigación continúa abierta con la intención de localizar y detener a los supuestos defraudadores.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

La Guardia Civil, para evitar casos como este, recomienda desconfiar de los SMS que se reciban y solicitar a las entidades bancarias la activación de la autenticación reforzada en todos los pagos.

Ante la mera sospecha de haber sido víctima de una estafa, lo principal es bloquear las tarjetas bancarias o medios de pago, denunciar los hechos, reclamar la devolución de los cargos indebidos a su entidad bancaria y recopilar toda la información posible del cargo efectuado.