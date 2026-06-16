Estancias formativas en empresas: convocatoria para docentes de Baleares

Archivo - Un carpintero de ribera trabajando en su astillero, a 16 de abril de 2023 - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) una nueva convocatoria de estancias formativas en empresas dirigida al profesorado de formación profesional para el curso 2026-2027.

La iniciativa está dirigida al profesorado de educación secundaria y de formación profesional que imparte ciclos formativos en centros públicos dependientes de la Conselleria, así como al profesorado de ciclos concertados en centros privados sostenidos con fondos públicos.

Las estancias se podrán realizar entre el 7 de septiembre de 2026 y el 15 de julio de 2027, con una duración de entre 20 y 100 horas. Las empresas o entidades de acogida podrán estar ubicadas en cualquier lugar de Baleares, en otras Comunidades Autónomas o en cualquier país de la Unión Europea, siempre que la actividad esté vinculada a la especialidad profesional y a los módulos impartidos por los docentes.

Las personas interesadas deberán formalizar su solicitud a través del procedimiento telemático disponible en la Sede Electrónica de la Comunidad.

¿CUÁL ES EL PERIODO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES?

La convocatoria prevé tres periodos de presentación de solicitudes. Un primer plazo, del 17 al 28 de junio de 2026, un segundo plazo el 7 al 30 de septiembre de 2026 y un tercero, del 7 al 29 de enero de 2027.

La directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, María Isabel Salas, ha destacado que estas estancias representan una oportunidad para que el profesorado actualice sus conocimientos en contacto directo con los sectores productivos y conozca de primera mano las nuevas tecnologías, procesos y metodologías de trabajo que se aplican en las empresas. "Esta experiencia contribuye a reforzar la calidad de la FP, favoreciendo una mayor conexión entre los centros educativos y el tejido empresarial, con el objetivo de ofrecer una formación cada vez más adaptada a las necesidades reales del mercado laboral", ha añadido.