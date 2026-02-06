Estaràs explica la relevancia de la UE para los ciudadanos de Baleares a alumnos de primaria de Palma

La eurodiputada Rosa Estaràs en el CIDE - PP

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada Rosa Estarás ha visitado este viernes el colegio CIDE, de Palma, donde ha explicado la relevancia de la Unión Europea para los ciudadanos de Baleares a los alumnos de 6º de Primaria.

Según ha informado el partido, la eurodiputada ha explicado también su labor en Estrasburgo y Bruselas en calidad de vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo.

En total, cerca de 125 alumnos han participado en la sesión, en la que la eurodiputada ha subrayado la relevancia de la Unión Europea para los ciudadanos de las Islas y ha recordado que muchas de las políticas que influyen en la vida cotidiana, desde la protección de los derechos fundamentales hasta las oportunidades educativas o las inversiones en cohesión territorial, se deciden en el ámbito europeo.

Asimismo, ha puesto en valor el impacto que supuso para España su adhesión a la UE hace 40 años, un hito que marcó el inicio de una etapa de modernización, progreso y consolidación democrática.

Estaràs ha destacado que el proyecto europeo nació para garantizar la paz tras los conflictos que asolaron el continente en el siglo XX, y que hoy, ante los desafíos internacionales, la defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos continúa siendo la máxima prioridad de la Unión.

En este sentido, se ha mostrado interesada por el proyecto educativo que están desarrollando los alumnos de 6º curso del CIDE bajo el título 'De Ana Frank a la Unión Europea: construir la paz a partir del pasado', una iniciativa que parte de la lectura y análisis del diario de Ana Frank para reflexionar sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la vulneración de los derechos humanos, conectando ese contexto histórico con el nacimiento de la Unión Europea promoviendo la paz, la democracia y la cooperación entre países.

El encuentro ha concluido con un turno de preguntas en el que los estudiantes han podido trasladar sus inquietudes sobre el funcionamiento de las instituciones europeas y el papel de España dentro del proyecto común.