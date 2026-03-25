Estarás pide a la UE que se exijan responsabilidades a España ante los "fallos graves" de las pulseras antimaltrato

Archivo - La eurodiputada del PP Rosa Estarás. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PP Rosa Estarás ha alertado de que las pulseras antimaltrato "han sufrido fallos graves" durante 2024 tras el cambio en la adjudicación del servicio, lo que ha puesto en riesgo la protección de numerosas víctimas, y ha pedido a la UE que se exijan responsabilidades a España.

Según ha indicado el PP en un comunicado, la Comisión Europea está analizando el uso de fondos europeos destinados a las pulseras antimaltrato utilizadas por el Gobierno de España que han presentado graves fallos.

Asimismo, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se pondrá en contacto con España para conocer más detalles sobre su gestión, al decidir ayer martes los miembros de dicho órgano, mantener abierta la petición.

Según ha expuesto Estarás, los juzgados han recibido numerosas notificaciones sobre dispositivos defectuosos y la propia Fiscalía General del Estado ha reconocido en su memoria que esta situación ha derivado en sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores.

También el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial ya advirtió en enero de 2024 del riesgo de estos sistemas.

La eurodiputada ha subrayado que los fallos impiden demostrar el incumplimiento de órdenes de alejamiento, lo que ha provocado resoluciones absolutorias, y advirtió de que "no se sabe a cuántos agresores han podido aprovechar estos fallos".

A su juicio, se trata de "un tema gravísimo" que "contradice sobremanera" varias directivas europeas, en particular las relativas a la protección efectiva de las víctimas y a la orden europea de protección.

Estarás ha criticado que un instrumento "que debería estar en el centro de las políticas públicas" haya terminado "rompiendo la protección y la seguridad" de las víctimas, por lo que reclamó mantener abierta la petición y escuchar a los peticionarios.

Asimismo, ha pedido a la Comisión Europea que analice los resultados del sistema y solicite explicaciones a las autoridades españolas. "Cuando se paga con fondos europeos, tiene que haber resultados, y aquí los resultados han sido una catástrofe", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que estos dispositivos han sido financiados en parte con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, en concreto en el hito 472.

Por ello, insta a Bruselas a evaluar si se han cumplido los objetivos antes de autorizar nuevos pagos, dado que este instrumento está condicionado al cumplimiento de resultados.

Por último, ha advertido que la nueva adjudicación anunciada por el Gobierno español, tramitada por vía de urgencia y basada en nuevos dispositivos en el tobillo, ya sufre denuncias sobre posibles fallos, especialmente en zonas rurales o de montaña por falta de cobertura móvil.

Por su parte, la eurodiputada Elena Nevado ha considerado que "la Unión Europea tiene que actuar" y expresó su satisfacción porque la Comisión se vaya a ocupar seriamente de este tema, tal y como anunció.

Nevado ha subrayado que el debate en esta comisión, "no es una pelea partidista", sino que se está "intentando averiguar el mal uso de unos fondos europeos que se han malgastado".

En este sentido, ha calificado la situación como "uno de los mayores fracasos del gobierno feminista de España en toda su historia" y precisó que "de lo que estamos hablando es de su funcionamiento, no de su existencia".