Archivo - La eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs - PP - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los eurodiputados del PP Rosa Estaràs y Javier Zarzalejos han vuelto a denunciar que las pulseras antimaltrato en España "no están funcionando" y que "ponen en peligro la vida de las mujeres y de sus familias".

Durante el debate, celebrado coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mueres, la eurodiputada 'popular' por Baleares ha subrayado que estos dispositivos, de acuerdo con las directivas europeas, "tenían que ser seguros y fiables y no lo han sido". "Todo ello con el conocimiento y la inacción del Gobierno de España", ha criticado.

La eurodiputada ha respondido a la socialista Lina Gálvez, quien ha defendido que las pulseras antimaltrato funcionaban y ha acusado al PP de generar desconfianza en el sistema, según ha señalado el PP en nota de prensa.

Estaràs ha recordado que la Fiscalía Europea ha abierto una investigación y que jueces, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial y los propios técnicos han advertido de los fallos del dispositivo.

Ha citado, además, el caso de una mujer de Eivissa que, según ha señalado, "ingresó varias veces en la UCI por el mal funcionamiento de su pulsera".

"Hechos como la prostitución pagada con dinero público o las cientos de rebajas de condena a violadores son indefendibles y evidencian que nunca antes las mujeres habían estado tan desprotegidas", ha sostenido.

Por su parte, Zarzalejos ha defendido la necesidad de evaluar la eficacia de las estrategias de protección adoptadas hasta ahora y de aprender de los errores cometidos para mejorar las políticas de prevención y protección de las víctimas.

"Tenemos que aprender de las lecciones", ha señalado el eurodiputado, quien ha calificado de "profundamente preocupante" que una reforma legislativa emprendida por "un Gobierno que se reclamaba progresista" haya tenido como efecto la puesta en libertad anticipada de cientos de agresores sexuales.

Asimismo, Zarzalejos ha aludido a la investigación de la Fiscalía Europea en relación con la adquisición de las pulseras antimaltrato y ha advertido de que la calidad de estos dispositivos es "más que cuestionable".

Por otra parte, ha lamentado que la "inmensa mayoría" de los contenidos de abuso sexual que circulan por la red tienen a mujeres de todas las edades como víctimas, una situación que se ha agravado con la inteligencia artificial.

En este sentido, ha incidido en la responsabilidad compartida de las autoridades y las plataformas digitales para combatir esta violencia.

Estaràs ha advertido, asimismo, de que la ciberviolencia no se queda únicamente en las pantallas, sino que "acosa, vigila, humilla y silencia a muchas mujeres, con consecuencias reales en su salud, su seguridad y su participación".

Ambos eurodiputados han reclamado acelerar la transposición de la directiva europea contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, cuyo plazo finaliza en junio de 2027.

Zarzalejos ha exigido que la Comisión Europea no se limite a apoyar a los Estados miembros, sino que les exija una transposición adecuada y denuncie a aquellos que incumplan sus obligaciones.

Estaràs, por su parte, ha reclamado la transposición inmediata de la directiva para "pasar de las palabras a la acción" y ha recordado que tanto esta norma como la Directiva de Protección de Víctimas establecen el deber de los Estados miembros de proteger a las mujeres y prevenir la violencia.

"Los derechos de las mujeres tienen que ser prioridad en todas las agendas europeas", ha reivindicado Estaràs, quien ha reclamado cambiar las políticas para que las mujeres "se sientan verdaderamente protegidas".