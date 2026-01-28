Estaràs (PP) celebra que Europa vaya a estudiar los fallos en pulseras antimaltrato y acusa a Sánchez de "ocultarlos"

Archivo - Eurodiputada del PP, Rosa Estaràs - PP - Archivo

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada mallorquina Rosa Estaràs (PP) ha celebrado que el Parlamento Europeo vaya a estudiar los fallos en las pulseras telemáticas antimaltrato ocurridos en España y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar "minimizarlos y ocultarlos durante meses".

La parlamentaria, según ha indicado su partido en un comunicado, ha considerado que "no se puede mirar hacia otro lado cuando un sistema financiado con fondos europeos falla y deja desprotegidas a las personas más vulnerables".

Las instituciones europeas, ha subrayado, harán ahora lo que el Gobierno "se ha negado a hacer", es decir, a "investigar, exigir responsabilidades y garantizar transparencia".

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, según el PP, ha dado luz verde al análisis de dos peticiones que denuncian los "graves fallos" en el sistema de pulseras telemáticas antimaltrato.

Por un lado, la comisión examinará en marzo la demanda presentada por el portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), David Gutiérrez, quien expuso el "deterioro" del sistema Cometa tras el cambio de adjudicataria.

Ambos peticionarios, han apuntado los 'populares', coinciden en señalar "errores de geolocalización, desconexiones sin alertas, pérdida de datos probatorios, dificultades de acceso judicial a la información y una creciente desconfianza por parte de las propias víctimas".

Las denuncias advierten además de posibles incumplimientos del Derecho de la Unión Europea, tanto en materia de protección de las víctimas como en lo relativo al uso, control y supervisión de los fondos europeos.

Por todo ello, ambas peticiones solicitan a la Comisión de Peticiones que investigue la ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos, requiera información detallada al Gobierno y a la Comisión Europea y promueva medidas correctoras inmediatas para restaurar una protección efectiva de las víctimas.

Las denuncias concluyen subrayando que la seguridad de las personas y el buen uso de los fondos europeos "son inseparables" y que estos fallos "no pueden despacharse como meros problemas técnicos, sino que afectan a derechos fundamentales".