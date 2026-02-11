Estaràs (PP) defiende la importancia de situar la lucha contra el ciberacoso como una "prioridad absoluta" de la UE

La eurodiputada mallorquina del PP Rosa Estaràs, durante una intervención en Estrasburgo. - PP

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada mallorquina Rosa Estaràs (PP) ha defendido la importancia de situar la lucha contra el ciberacoso como una "prioridad absoluta" de la Unión Europea (UE).

Entre otras medidas, durante su intervención de este miércoles en Estrasburgo ha propuesto mejorar la verificación de la edad, un límite digital armonizado de 16 años --con consentimiento parental entre los 14 y 16-- y obligaciones para las plataformas digitales como la retirada rápida de contenidos abusivos y la puesta en marcha de mecanismos de ayuda a las víctimas.

Asimismo, según ha indicado el PP en un comunicado, ha reclamado una definición común de ciberacoso en toda la UE que permita "acciones coordinadas y eficaces".

"La juventud ha crecido en un mundo digital en el que las herramientas en línea son espacios centrales de educación, expresión y socialización. Los datos son alarmantes: uno de cada seis adolescentes ha experimentado ciberacoso y uno de cada ocho reconoce haber participado en él. Por lo tanto, se ha convertido en una de las principales preocupaciones", ha expuesto la eurodiputada.

Estaràs ha advertido que Europa "no puede permitir que estos espacios se conviertan en fuentes de daño, miedo o exclusión" y ha insistido en la necesidad de que la lucha contra el ciberacoso sea "una prioridad absoluta para todas las instituciones europeas".

La mallorquina, por último, ha pedido poner mucho énfasis en la protección de los colectivos vulnerables como el de las personas con discapacidad, las mujeres y las niñas, al tiempo que ha destacado la necesidad de una "respuesta europea urgente coordinada y eficaz a un problema que va más allá de las fronteras nacionales".