Estaràs (PP) pide a la Fiscalía Europea que "llegue hasta el final" sobre el presunto fraude en pulseras antimaltrato

Archivo - La eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs. - GRUPO POPULAR EUROPEO - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs, ha pedido a la Fiscalía Europea que "llegue hasta el final" en la investigación sobre un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de las pulseras antimaltrato.

Para la 'popular', esta investigación vuelve a poner de manifiesto la "gravedad" de un asunto que lleva denunciando desde que se conocieron los primeros fallos del sistema Cometa, según ha señalado la formación en una nota de prensa.

"No estamos ante un problema técnico menor, sino ante un asunto de enorme gravedad que afecta a la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género y al uso del dinero de todos los europeos", ha sostenido.

En este sentido, ha defendido que desde el PP llevan más de un año exigiendo explicaciones y reclamando que se investiguen las responsabilidades, "mientras vendían que ellos son el 'gobierno feminista'".

Para Estaràs, la actuación de la Fiscalía Europea supone un paso importante para esclarecer una cuestión que "requiere transparencia y responsabilidad" de unos hechos que "han tenido consecuencias fatales en la práctica y en la confianza de las víctimas en el sistema".

La eurodiputada ha considerado "imprescindible" conocer cómo se gestionaron los aproximadamente 45 millones de euros de fondos europeos señalados en la denuncia de la oficina antifraude de la Intervención General del Estado y si se respetaron las normas de contratación pública y de buena gestión financiera.

"Esta vez el Gobierno no podrá minimizar el escándalo y tendrá que dar todas las explicaciones a la Fiscalía Europea. Estamos hablando de recursos europeos destinados a proteger a mujeres en una situación de especial vulnerabilidad", ha insistido.

El objetivo del PP, ha expuesto, es que "se depuren todas las responsabilidades, se garantice que un fallo de estas características no vuelva a repetirse y se restablezca plenamente la confianza de las víctimas en los mecanismos de protección".

Estaràs ha recordado que las primeras deficiencias del sistema se produjeron en 2023 y 2024. "Osea que no sólo no resolvieron los fallos, sino que encima empeoraron la situación", ha lamentado.

La eurodiputada ha remarcado que en septiembre de 2025 registró su primera pregunta parlamentaria ante la Comisión Europea para alertar de los graves fallos del sistema Cometa, que durante al menos ocho meses impidieron instalar nuevos dispositivos o sustituir los defectuosos.

Posteriormente, el 2 de diciembre de ese mismo año, Estaràs volvió a exigir explicaciones sobre la adjudicación y ejecución del contrato y el uso de los fondos europeos, detallando las "numerosas deficiencias" del sistema.

En su respuesta, el 30 de enero de 2026, la Comisión confirmó que estaba al corriente de los problemas y advirtió de que podría solicitar información adicional y adoptar medidas correctoras si se confirmaban incumplimientos de la normativa europea.

La eurodiputada ha continuado fiscalizando el caso con preguntas por los "incumplimientos" de Cometa y el registro de una iniciativa para alertar de una "posible vulneración" del Reglamento General de Protección de Datos, después de que la Agencia Española de Protección de Datos "confirmara que no constaba ninguna notificación del Ministerio de Igualdad sobre la brecha de seguridad del sistema".