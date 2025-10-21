Estarellas defiende que el Govern cumple con su obligación de "devolver la dignidad a las víctimas" de la Guerra Civil

Archivo - La consellera de la Presidencia y Administraciones Públicas del Govern de les Illes Balears, Antònia Maria Estarellas, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha defendido que el Govern cumple con su obligación de "devolver la dignidad a las víctimas" de la Guerra Civil con la aplicación de la ley de fosas.

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament después de que la diputada del PSIB Pilar Costa le preguntara si se siente "orgullosa" de que el PP y Vox previsiblemente vayan a tomar en consideración la proposición de ley para derogar la ley de memoria democrática.

"De lo que estoy orgullosa es de cumplirr con lo que dijimos que haríamos, dar sepultura digna y honrar a todas las víctimas de una Guerra Civil que nunca debería haberse producido", ha señalado.

La también vicepresidenta segunda del Govern ha defendido que han cumplido tanto lo pactado con la izquierda a finales del año pasado y lo volverán a hacer con lo acordado con Vox en el marco de la negociación de los presupuestos autonómicos de este 2025.

Estarellas ha dicho que la ley de fosas es con la que el PP "se ha encontrado a gusto en todo momento" y se ha comprometido a impulsar.

"Nuestra obligación es devolver la dignidad de las víctimas y eso es lo que hace este Govern, aunque ustedes incidan en la confrontación, que es lo que buscan. Nosotros seguimos con el trabajo hecho y con un compromiso constante con las víctimas y sus familias", ha insistido.

Costa, por su parte, ha condenado las pintadas que estos días ha sufrido el busto de Aurora Picornell y ha considerado que "no es casualidad" que este tipo de actos vandálicos ocurran siempre que se debate sobre la ley de memoria.

Estarellas ha asegurado que se ha enterado esta mañana acerca de las pintadas, que contenían mensajes nazis, y ha dicho que desde el Govern condenan "cualquier ataque contra cualquier figura e institución".