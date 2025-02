Estarellas niega injerencias en expedientes de Oficina Anticorrupción: "El Govern no mira quién o qué se denuncia"

PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha negado este miércoles cualquier tipo de injerencia en la tramitación de los expedientes de la extinta Oficina Anticorrupción.

"No he mirado ningún expediente. El Govern no mira quién o qué se denuncia", ha señalado en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, en la que ha reconocido, en este sentido, que ha tenido que preguntar a los técnicos el estado de los expedientes y las distintas tramitaciones.

La consellera, sobre esto, ha explicado que, siguiendo lo que prescribe la ley de creación del registro de transparencia que implicaba la liquidación de la Oficina Anticorrupción, se han entregado al Parlament para su custodia unos 300 expedientes ya finalizados; dos que estaban iniciados se están tramitando según lo convenido, mientras que 228 que estaban pendientes de incoar habrían caducado.

Estarellas ha vuelto a defender la liquidación de la Oficina por su falta de transparencia y por suponer una duplicidad de funciones.