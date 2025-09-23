Estarellas reconoce que la internalización de IB3 "se está alargando más de la cuenta" pero advierte que "empezó mal"

Archivo - La consellera de la Presidencia, Antònia Maria Estarellas, durante una sesión de control al Govern balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha afirmado que la internalización de IB3 "se está alargando más de la cuenta" pero lo ha justificado en que el anterior Govern lo "empezó mal".

La representante del Govern ha contestado de este modo a la pregunta de la diputada del PSIB Pilar Costa sobre la actuación del Ejecutivo sobre esta cuestión, formulada este martes en el pleno del Parlament.

Estarellas ha remarcado que IB3 tiene un proyecto que se "consolida" con una comisión parlamentaria para evaluar su gestión y la comparecencia periódica de su director general, Josep Codony, por lo que ha resaltado que el Govern "apuesta por tener una televisión de mayor calidad".

Costa ha reprochado a Estarellas que IB3 se haya convertido en un símbolo de la "deriva derechista" al pactar su actual dirección con Vox y ha recriminado que en dos años no se haya culminado la integración de los trabajadores en el ente público, cuando "se dejó preparado" en la anterior legislatura. "No sé si se debe a incapacidad o a una intencionalidad política", ha rematado.

Al mismo tiempo, ha mostrado su apoyo a los trabajadores que empleen la palabra genocidio para describir lo que sucede en Gaza, por lo que ha pedido que les dejen trabajar con "profesionalidad".

Estarellas ha trasladado su "respeto" hacia estos empleados y ha expresado sus disculpas por esta ralentización del proceso pero ha incidido en que ahora no se hablaría de ello si no se hubiera iniciado "mal" porque reconducirlo es "difícil".

Por otra parte, ha recriminado al PSIB que le acusaran de "ingerencias" en la radiotelevisión pública desde que arrancó la legislatura pero luego pidan "contenidos a la carta", como cuando reprobaron la cobertura del Congreso del PSIB.