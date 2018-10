Los estudiantes celebrarán este jueves una jornada de huelga contra la reforma universitaria de Wert

Publicado 26/02/2015 7:59:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes celebrarán este jueves una jornada de huelga en la Universitat de les Illes Balears (UIB) ante la reforma del sistema universitario aprobado el pasado 30 de enero en el Consejo de Ministros "sin consenso ni diálogo alguno".

Según ha informado la asociación Iniciativa de Estudiantes de Izquierdas (Ideas) en un comunicado, ésta junto con la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), se suma a la huelga y exige la retirada del Real Decreto que permite en las universidades modificar el sistema actual permitiendo que existan grados de tres años junto a los máster de dos años de duración.

Asimismo reclaman el fin de los recortes que se producen "desde que el actual Gobierno llegó a la Moncloa, y que expulsan del sistema educativo cada vez además personas, en colaboración con el Govern de José Ramon Bauzá, que no ha hecho más que subir las tasas universitarias". Además, reclaman un "contundente" posicionamiento por parte del rector de la UIB, Llorenç Huguet.

Según el presidente de Ideas, Ares Fernández, los estudiantes no deben permitir "que se siga jugando con nuestro futuro improvisando reformas y medidas que sólo pretenden la elitización de la educación de nuestro país". "Esta reforma sólo puede causar desconcierto en las universidades y una devaluación de la formación al verse reducido el contenido de la docencia causado por la disminución de la duración de los grados. A esto tenemos que sumar los efectos económicos, que sin duda, tendrá como consecuencia la expulsión del sistema educativo de un gran número de estudiantes".

Además, indican que esta reforma no ha contado con diálogo ni consenso y que, por tanto, "los estudiantes no pueden aceptarla y es necesario plantarse con esta huelga estudiantil y decir que no se aceptará esta reforma".

Finalmente, Ideas, ha hecho un llamamiento a todos los estudiantes para sumarse a la jornada de huelga y a la movilización convocada por el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) y la Asamblea UIB para este jueves en la plaza del Tubo de Palma.