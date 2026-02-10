El estudio sobre la estructura de la plaza Mayor de Palma no condicionará la viabilidad de las obras

Archivo - Maquetas del proyecto ganador del concurso de ideas de la plaza Mayor de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha afirmado que el estudio sobre la estructura de la plaza Mayor que se realizará antes de las obras de remodelación del espacio no condicionará la viabilidad de las actuaciones proyectadas.

Así lo ha señalado la mañana de este martes al ser preguntado acerca del estudio, cuya elaboración ha sido adelantada por 'Diario de Mallorca', durante su visita a la nueva 'escoleta' de Son Dameto.

"No tiene nada que ver. El estudio ya estaba previsto que se tenía que hacer y para cualquier tipo de obra o de proyecto se necesitan datos. Este es un estudio más", ha subrayado.

Martínez ha detallado que, dependiendo del resultado del mismo, las obras se harán "de una manera o de otra". "Pero no condiciona en absoluto que la obra sea viable", ha sentenciado.

Según el citado medio local, el Ayuntamiento de Palma ha encargado un estudio para conocer el estado en el que se encuentra la estructura del aparcamiento subterráneo y de los locales comerciales de la plaza Mayor antes de acometer su reforma integral.

LA TORRE DEL BALUARD DE SANT PERE

Cuestionado por las obras de rehabilitación que el Ayuntamiento tiene previsto ejecutar en la torre medieval del Baluard de Sant Pere que el pasado diciembre sufrió un derrumbe, Martínez ha asegurado que ya hay un presupuesto asignado para ellas y una empresa que será la encargada.

"Esto hacía muchos años que estaba en precario, la infraestructura hace tiempo que está pendiente de esta historia. Pero cuando se actúa sobre elementos catalogados no es una obra que se pueda hacer de un día para otro", ha explicado.

Aunque no ha dado un plazo concreto para el inicio de las mismas, el alcalde ha asegurado que se han tomado las medidas necesarias para que el deterioro de la torre "no vaya a más".

"Los plazos, si fuese mi voluntad, deberían ser los mínimos posibles. Pero tenemos que dar toda la seguridad tanto al trámite administrativo como a nivel técnico. Cuanto antes, mejor", ha zanjado.