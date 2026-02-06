Un estudio de Neumología de Son Espases, reconocido por una prestigiosa publicación como el de mayor impacto del 2025. - CAIB

PALMA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Son Espases sobre la personalización del tratamiento del asma grave ha sido seleccionado como el artículo de más impacto del 2025 por la prestigiosa revista 'Chest'.

El estudio, titulado 'The role of bronchial biopsy in the prediction of response to biologic therapy in severe uncontrolled asthma: a prospective study', aborda cómo anticipar qué pacientes se beneficiarán más de los tratamientos biológicos, según ha informado la Conselleria de Salud en nota de prensa.

Estos medicamentos avanzados han revolucionado el tratamiento de la enfermedad, pero para utilizarlos de un modo óptimo, hay que elegir adecuadamente a los destinatarios.

La investigación analiza si la información obtenida mediante biopsias bronquiales (pequeñas muestras tomadas del interior de los bronquios por broncoscopia) puede ayudar a los especialistas a predecir la respuesta de cada persona a estas terapias.

A grandes rasgos, el trabajo trata de averiguar si mirando directamente dentro de los bronquios se puede elegir el fármaco biológico más eficaz para cada paciente con asma grave y mal controlada.

Este enfoque responde a una medicina más personalizada, con unos tratamientos mejor ajustados, menos efectos secundarios y un mayor control de la enfermedad.

La revista 'Chest', órgano oficial del American College of Chest Physicians, es una de las publicaciones científicas más influyentes del mundo en neumología, cuidados intensivos y enfermedades respiratorias.

Cada año selecciona, entre miles de artículos publicados globalmente, los que considera más relevantes por su impacto clínico. La inclusión del estudio de Son Espases como artículo de mayor impacto anual en el área de asma sitúa el hospital balear entre los centros internacionales que marcan tendencia y que con sus trabajos contribuyen a mejorar la práctica médica en todo el mundo.

El hospital público aplaude y fomenta la investigación clínica de primer nivel, con unos resultados que benefician directamente a los pacientes y que son valorados por la comunidad científica internacional.

Este avance refuerza su proyección como referente en enfermedades respiratorias y consolida su apuesta por una investigación de calidad al servicio de la salud pública.

El estudio ya recibió el galardón a la mejor publicación científica de los Premios de Investigación 2025 de Son Espases.