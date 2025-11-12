El Estudio Vivas Arquitectos gana el concurso para la construcción del recinto ferial de Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la rueda de prensa para presentar el proyecto ganador del recinto ferial - EUROPA PRESS

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado del concurso de anteproyectos para la construcción del recinto ferial de Palma ha elegido por unanimidad como propuesta ganadora la del Estudio Vivas Arquitectos.

Lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha apuntado que la voluntad de Cort es licitar las obras a finales de 2026 y que se puedan iniciar a partir del 2027.

El presupuesto total es de unos 33 millones de euros para el edificio propio del recinto y, de otros seis millones de euros para equipamientos posteriores.

Según ha destacado Martínez, el jurado --integrado por representaste de Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, arquitectos y representantes de la sociedad civil-- ha valorado la "sencillez y contundencia" del proyecto, así como la adaptación al entorno y la eficiencia energética del edificio.