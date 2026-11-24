Archivo - Imagen de archivo de varios productos ecológicos de Baleares. - GOVERN - Archivo

BRUSELAS, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a la reforma para fortalecer la producción de alimentos ecológicos europeos, por ejemplo con flexibilidad para el pequeño comercio en materia de etiquetado, al tiempo que se endurecen las condiciones para que los alimentos importados puedan llevar el sello de producción de la UE.

La Eurocámara ha destacado en un comunicado que con esta reforma se quiere reforzar la confianza de los consumidores en los alimentos ecológicos y garantizar unas condiciones de competencia equitativas para los productores de la UE y de terceros países.

Baleares cuenta 53.751 hectáreas (ha) de superficie agraria ecológica, lo que representa el 22,8% de la superficie agraria útil (SAU) de Baleares.

Según los datos estadísticos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y el Consejo Balear de la Producción Agraria Ecológica (Cbpae), la superficie agraria ecológica continuó creciendo en 2025.

Durante el año pasado, la superficie agraria ecológica inscrita en el Cbpae alcanzó las 53.751 hectáreas --54.326 si se incluyen las superficies destinadas a la producción y extracción de sal marina-- y el número de operadores ecológicos se situó en 1.334. Esto supone un incremento de 3.210 hectáreas (+6,3%) y de 33 operadores (+2,5%) respecto al año anterior.

Si se comparan los datos de los últimos cinco años, la superficie agraria ecológica creció 13.983 hectáreas (+35,1%), mientras que el número de operadores ecológicos lo hizo en 231 nuevos inscritos (+20,9%).

Además, Menorca supera el objetivo europeo marcado por la Agenda 2030, ya que el 28% de su superficie agraria útil es ecológica. Por su parte, Eivissa es la isla donde más creció el número de operadores inscritos, un 6,2%.

Por tipos de cultivo, destacan las superficies dedicadas a pastos y forrajes (26.267 ha), cereales y leguminosas (8.553 ha), frutos secos (5.582 ha), olivar (2.206 ha) y tierras de barbecho y abono verde (2.145 ha), que representan más del 83% de la superficie agraria ecológica.

"La estabilidad normativa es vital para mantener los elevados estándares que sustentan la calidad, la competitividad y la reputación del sector, tanto dentro de la UE como a escala internacional", ha indicado en un comunicado la ponente europarlamentaria, la italiana socialista Camilla Laureti.

Los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) han adoptado con 486 votos a favor, 39 en contra y 140 abstenciones el acuerdo de principio alcanzado en octubre por los negociadores de la Eurocámara y del Consejo (gobiernos), quien tiene también pendiente su respaldo definitivo.

La reforma responde en parte a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de 2024 que dictó que los productos importados reconocidos por acuerdos de equivalencia no pueden utilizar el logotipo ecológico de la UE, por lo que Bruselas promovió cambios para reforzar la seguridad jurídica en materia comercial y de consumidores.

Así, los alimentos importados desde fuera de la UE deberán respetar estándares equivalentes a los del marco comunitario para el sello 'bio' de la UE y, en algunos casos, aplicar además requisitos de producción y control adicionales, además de los que ya se aplican a los productos elaborados en la UE si quieren incluir el sello europeo en su etiquetado y publicidad.

En todo caso, los productos procedentes de países cuyas normas de agricultura ecológica están reconocidas como equivalentes podrán seguir comercializándose con la denominación propia de "ecológicos" y utilizar el distintivo de su lugar de origen.

Otra de las claves son las exenciones a pequeños comercios que venden productos ecológicos sin envasar directamente directamente al consumidor final, de modo que quedarán exentos de los procedimientos de certificación ecológica, siempre que distribuyan un máximo de 10.000 kilogramos al año y su volumen de negocio anual sea inferior a 40.000 euros. La revisión de las reglas supone en este caso doblar los umbrales establecidos hasta ahora.

Además, las exenciones se podrán aplicar, bajo determinadas condiciones, al pequeño comercio 'online' que venda alimentos ecológicos envasados, con el objetivo de simplificar también las obligaciones de los operadores de menor tamaño.

Finalmente, para evitar la contaminación cruzada entre los cultivos ecológicos y los que no lo son, así como para armonizar las interpretaciones de los Estados miembro, la Comisión Europea publicará a partir del 31 de diciembre de 2031 una guía de buenas prácticas para evitar este problema en las explotaciones agrícolas de la UE.