La Euroregión Pirineo Mediterránea convoca por primera vez los Premios de la Innovación Turística

Publicado 12/08/2018 16:29:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Turismo de la Euroregión Pirineo Mediterránea, un proyecto del que es miembro el Govern balear, ha convocado por primera vez los Premios de la Innovación Turística, que estará abierto para presentar las candidaturas hasta el 7 de septiembre de 2018.

Según ha informado la conselleria de Innovación, Investigación y Turismo a través de un comunicado, el concurso está abierto a cualquier empresa emergente del sector del turismo que comporte innovación tecnológica, social, empresarial o del ámbito de los servicios y que tenga una cierta vocación internacional.

Las instituciones miembro de la Euroregión Pirineo Mediterránea quieren hacer posible con esta iniciativa que los proyectos locales adquieran una dimensión y una proyección europea, a la vez que recompensan a las start-ups del sector turístico que tengan un afán innovador y de desarrollo en los territorios de la Euroregión.

Además, el concurso pondrá en relación los profesionales del sector turístico con las jóvenes empresas, lo que favorecerá el intercambio de servicios y productos para mejorar la competitividad.

REQUISITOS Y PREMIOS

A esta convocatoria se puede presentar cualquier empresa emergente con un mínimo de tres años de actividad y que esté implantada en el territorio de la Euroregión (Occitania, Cataluña e Islas Baleares).

Los criterios que se evaluarán para elegir a los ganadores son el grado de innovación, el retorno económico euroregional, el desarrollo empresarial y medioambiental de la innovación, la capacidad emprendedora de los responsables y el modelo de financiación.

La convocatoria consta de tres premios: Premio Euroregional, Premio del Jurado y Premio Coup de Coeur. Todos los premiados recibirán el apoyo de los miembros de la Euroregión para llevar a cabo el desarrollo euroregional de su empresa.

Al proyecto que obtenga el primer premio (Premio Euroregional) se le otorgará una ayuda financiera de 5.000 €, y podrá asistir a la Feria 4 Years From Now (la feria de emprendimiento más importante del Estado español) y participar en el Campus Europeo de la Innovación Turística de Montpellier. El premio del Jurado también tiene como compensación las entradas a la Feria 4 Years From Now.

Los premios son una iniciativa organizada por la Comisión de Turismo del Euroregión, que se creó el junio de 2014 a propuesta del Govern de las Islas Baleares. La Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) participa en la Comisión de Turismo de la Euroregión Pirineo Mediterránea, una de las 5 comisiones de trabajo que tiene constituidas la Euroregión y de las cuales el Govern de las Islas Baleares forma parte.