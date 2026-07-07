Evacuadas dos personas en la zona de la Torre de la Seca (Mallorca)

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate de Montaña de Sóller, con la ayuda de sa Milana, intervinieron este lunes a las 21.17 horas en el rescate de dos personas en la zona de la Torre de la Seca tras no poder éstas continuar con su excursión por agotamiento y falta de agua.

Según han informado fuentes de los Bomberos de Mallorca, ambas personas realizaban una excursión entre el Port de Sóller y Cala Tuent.

Los efectivos del Grupo de Rescate de Montaña las localizaron y pasaron la noche con ellas en la zona hasta el amanecer y a primera hora de este martes el helicóptero de sa Milana las ha evacuado.

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