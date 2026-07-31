Evacuan un autobús averiado en la autopista de Andratx

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Tráfico en Baleares, de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un autobús de 80 plazas ha tenido que ser evacuado este viernes tras sufrir una avería en el kilómetro 9 de la Ma-1 en dirección hacia Palma, cerca de la salida de Bendinat.

El incidente se ha producido esta mañana, cuando se ha recibido un aviso por un posible incendio en el vehículo porque había empezado a echar humo, por lo que el conductor ha detenido el autobús en el arcén, según ha avanzado 'Diario de Mallorca' y ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press.

Al llegar una patrulla de la Benemérita, los agentes han comprobado que no se trataba de un incendio y que la humareda se debía a una avería mecánica.

En el incidente no ha habido lesionados, ni personas afectadas por intoxicación de humos o gases. Los agentes han controlado el tráfico hasta que se ha podido retirar el autobús de la carretera.