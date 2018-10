El Evolution Festival acoge este martes el estreno del documental 'Baltasar Samper' dedicado al músico mallorquín

Publicado 29/10/2018 15:16:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Evolution Mallorca International Film Festival (Emiff) acoge la presentación de 25 películas producidas y dirigidas por cineastas de Baleares, entre ellas, el documental 'Baltasar Samper' de Victoria Morell, que se proyectará en el CineCiutat este martes.

Según han informado desde el Govern, el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) le concedió una ayuda de la línea de subvenciones al audiovisual, el año 2016, de 3.650 euros.

Este documental constituye un nuevo recurso que recoge y complementa lo que ha sido el proceso de recuperación del exilio por parte del Govern del fondo personal único del músico mallorquín Baltasar Samper (1888-1966), que hasta ahora había estado en México, gracias a la compra que ha hecho la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes por un coste de 40.000 euros.

El legado, de hasta 80 años, incluye obra inédita o correspondencia, entre otros documentos. El patrimonio musical de Samper es uno de los más importantes del siglo XX.

Este lunes se ha presentado el documental a cargo de su directora Victoria Morell, de Cinètica Produccions, el vicepresidente y conseller de Cultura del Consell de Mallorca, Francesc Miralles, el director del IEB, Francesc M. Rotger, el director de IB3 Televisió, Joan Carles Martorell y la directora del Evolution, Sandra Seeling.

Según han explicado, la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes, a través del IEB. En la edición de 2017 el IEB aportó a Evolution Film Festival 25.654 euros. En cuanto a la edición de 2018, este apoyo económico se incrementa hasta los 44.061 euros.

En estos días de festival, las actividades programadas se realizarán en diferentes escenarios de Palma como el Teatre Principal, CineCiutat, Rialto Living, Es Baluard Museo y Gerhardt Braun Gallery; por último, Port Adriano, en Calvià.

Durante siete noches, Emiff presenta unas 100 películas de un total de 23 países diferentes: 15 largometrajes, seis largometrajes documentales y unos ochenta cortometrajes, donde se incluyen cortometrajes internacionales, documentales, películas experimentales, para niños, vídeos musicales y una sala de realidad virtual.

Además de este documental, este martes en el apartado documental, se programarán otras dos realizaciones dirigidas por mujeres: 'All the women I know', de Xiana do Teixeiro, y 'Hayati: My life', de Sofi Escude y Liliana Torres. El programa de la jornada se completa con el estreno español del primer largometraje de productor y director belga Dimitri de Clercq, 'You Go To My Head'.