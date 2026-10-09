El exciclista Miguel Induráin firma en el Libro de Honor de la ciudad de Eivissa - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exciclista Miguel Induráin ha firmado este viernes en el Libro de Honor de la ciudad de Eivissa durante su visita al Ayuntamiento, donde ha sido recibido por el alcalde Rafael Triguero.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el primer edil le ha obsequiado con un ejemplar especial del libro conmemorativo del 25 aniversario de Eivissa como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Induráin, quien fue cinco veces ganador del Tour de Francia, vencedor en dos ocasiones del Giro de Italia y campeón del mundo y olímpico de contrarreloj, se encuentra estos días en la isla con motivo de la XXIII Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo.