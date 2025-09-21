La exconsellera insular Pilar Bonet ratificará este jueves en la Audiencia su condena por estafa a Globalia

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera insular Pilar Bonet está citada este jueves (13.15 horas) ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma a efectos de ratificar el acuerdo en el que reconoce haber estafado más de dos millones de euros a Globalia cuando trabajaba en esta compañía.

Está previsto que en compañía de su letrado, ratifique el escrito de conformidad en el que acepta las acusaciones y la pena de dos años de prisión por haber autorizado pagos a través de la empresa a cuentas personales o bajo su control.

Cabe recordar que Bonet ya ha reconocido los hechos y que, según informe pericial psicológico padece un trastorno de control impulsivo no especificado y, en particular, del trastorno por compra compulsiva, desadaptativo, irrefrenable y como una estrategia de regulación emocional, además de un trastorno ansioso depresivo persistente, siendo una de las causas por las que cometió los hechos.