Un excursionista de 84 años, herido leve tras sufrir una caída en Cala Dèntol (Artà)

El helicóptero 'Milana' de Bomberos de Mallorca rescata a un excursionista de 84 años, herido leve tras sufrir una caída en Cala Dèntol - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un excursionista, varón de 84 años de edad, ha resultado herido leve, después de haber sufrido una caída, este domingo, en cala Dèntol, en Artà (Mallorca).

Según han informado desde Bomberos de Mallorca, el suceso ha tenido lugar poco antes del mediodía, cuando el excursionista ha sufrido una caída y se ha hecho un golpe en la cabeza con herida sangrante.

Al recibir aviso del incidente, Bomberos de Mallorca han activado a efectivos del parque de bomberos de Artà y al helicóptero Milana.

Finalmente, el hombre ha sido rescatado por el helicóptero, y trasladado a Son Espases, en estado leve.