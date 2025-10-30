Exigen a las compañías aéreas que incorporen el catalán y que utilicen los topónimos oficiales

Archivo - Vista del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Obra Cultural Balear (OCB) ha pedido a las compañías aéreas que respeten la toponimia oficial y que incorporen el catalán en su actividad, tanto en las páginas web como en las aplicaciones.

Así lo ha reclamado el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, en una carta a nueve aerolíneas en las que recuerda la obligación de respetar la toponimia oficial y pide que adopten las formas legalmente reconocidas.

En concreto, según ha señalado la entidad en una nota de prensa, el Estatut d'Autonomia establece que la denominación oficial de los municipios y de los topónimos es competencia exclusiva de la comunidad autónoma y en el decreto 36/1998 se publican los topónimos oficiales del territorio.

Así, han recomendado a las aerolíneas que para evitar confusiones o el uso de términos equívocos utilicen el registro de entidades locales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno.

La OCB ha detectado errores en el uso de la toponimia oficial de Baleares en la documentación, páginas web, sistemas de reserva o aplicaciones de Vueling, Iberia, Iberiaexpress, EasyJet, Ryanair, Uepfly, Volotea, Air Nostrum y Binter.

Por este motivo, Llabrés se ha dirigido a estas compañías para pedir la corrección de estas diferencias y recordar las obligaciones legales en materia de toponimia y lengua. En cada caso, han explicado cuáles son los errores.

Igualmente, han señalado que solo dos aerolíneas utilizan de forma correcta la forma oficial 'Illes Balears' y que en otros casos usan formas incorrectas en los desplegables de los puntos de origen y destinación o para el decuento de residente.

Concretamente, según la OCB, aparecen formas incorrectas como Deya por Deià, Mahón per Maó, Estellenchs per Estellencs, Santa Eulalia del Rio per Santa Eulària des Riu, o Palma de Mallorca per Palma.

Además, la entidad ha lamentado la falta de versiones en catalán en las páginas web y las aplicaciones de algunas compañías y que en algunos casos se utiliza la denominación de 'balear', cuestión que han calificado de "lamentable".

El objetivo de la OCB es garantizar el respeto a la legalidad vigente y a la lengua propia de las Islas. "Una empresa de prestigio y respetuosa con la legalidad vigente tiene que utilizar la denominación oficial de las distintas poblaciones y no extrañas fórmulas", ha dicho Llabrés.

La entidad pedirá el apoyo de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y del conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzà, para conseguir su propósito.