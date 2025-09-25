Expertos de cinco centros estatales participan en las entrevistas de selección de candidatos a las ayudas FPI y FPI-E

Expertos de cinco centros estatales participan en la selección de candidatos a las ayudas FPI y FPI-E - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Cinco investigadores de reconocido prestigio han participado este jueves en las entrevistas de selección de los candidatos a las ayudas para la formación de personal investigador (FPI) y de personal investigador empresarial (FPI-E) correspondientes a la convocatoria de 2024.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, la participación de estos cinco expertos en las entrevistas se ha llevado a cabo a través de la Comisión de Selección Interna, presidida por el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet. Dichas entrevistas son la fase final del proceso selectivo, ya que previamente se había realizado una evaluación externa de los candidatos.

La convocatoria de estas ayudas tiene como objetivo financiar la contratación y la formación de 26 investigadores predoctorales en centros de investigación, desarrollo tecnológico y empresas ubicadas en Baleares. Pretende con esto fomentar la incorporación de investigadores y reforzar los grupos de I+D.

Se ha destinado un presupuesto total de 3,59 millones de euros, con una cofinanciación del 60% a cargo del Fondo Social Europeo, mediante el Programa FSE+ de Baleares 2021-2027. Las ayudas consisten en contratos predoctorales de formación con una duración de 48 meses. La financiación cubre la mensualidad del investigador, parte de la cuota empresarial de la Seguridad Social, la indemnización por finalización de contrato y las tasas académicas asociadas a la formación.

Los miembros de la comisión designados han sido Concepción Camarero, catedrática de Geografía Humana en la Universidad Autónoma de Madrid; María Victoria Ceperuelo, investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili; Josep Rotllant, jefe de grupo en el Laboratorio de Biotecnología Acuática del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC); Pedro Antonio Arnau del Amo, investigador en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE), y Yolanda Moliner, directora del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Valencia.