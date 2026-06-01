Expertos debaten en Palma los límites y posibilidades que ofrece el subsuelo para favorecer la transición energética

Encuentro 'Workshop on the limits and promise of geo-energies' - IMEDEA (CSIC-UIB)

PALMA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El edificio Sa Riera, en Palma, acoge este lunes y martes un simposio que reunirá a una treintena de especialistas nacionales e internacionales para abordar los últimos avances, desafíos y oportunidades que ofrece el subsuelo para favorecer la transición energética.

El encuentro, bajo el título 'Workshop on the limits and promise of geo-energies' --Taller sobre los límites y el potencial de las geoenergías--, lo han copresidido el investigador del Imedea (CSIC-UIB) Víctor Vilarrasa y el profesor de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign (UIUC) Roman Y. Makhnenko.

Según ha informado el Imedea en una nota de prensa, en el simposio se abordarán los últimos avances en aplicaciones geoenergéticas, incluyendo la energía geotérmica, el almacenamiento geológico de carbono y el almacenamiento subterráneo de hidrógeno, con especial énfasis en los procesos acoplados, la monitorización del subsuelo y la caracterización y predicción de la sismicidad inducida.

Entre los principales retos se encuentra cómo explotar el calor de la Tierra de forma masiva y cómo garantizar que estas operaciones sean 100% seguras, evitando que los microsismos provocados por la actividad humana lleguen a sentirse en superficie.

Vilarrasa ha argumentado que para alcanzar las "emisiones cero", no basta con desplegar energías renovables y ha reivindicado que la geotermia empiece a "asumir el papel que debería tener" en la agenda política frente a la emergencia climática.

"Encuentros como este contribuyen a poner sobre la mesa las enormes posibilidades de la energía del subsuelo y los importantes avances que se han hecho para garantizar su aprovechamiento seguro y sostenible" ha explicado en la presentación.

La primera jornada del congreso se ha centrado en afrontar las soluciones a los retos que plantea la posibilidad de enterrar de forma masiva y segura el dióxido de carbono (CO2) bajo tierra, teniendo en cuenta el reto que supone entender cómo reacciona la naturaleza al devolver este gas al subsuelo.

En este sentido, el experto internacional Sam Krevor, del Imperial College de Londres, ha aportado datos sobre cuáles son las regiones del planeta con la capacidad hidrodinámica adecuada para soportar una inyección masiva a escala de gigatoneladas.

También se han exhibido fórmulas para inyectar el gas de forma segura en terrenos difíciles y compactos, como es el caso del macroproyecto europeo 'Eastern Lights', presentado por el investigador del CSIC Jesús Carrera.

Las diferentes intervenciones han ofrecido datos sobre los avances en las herramientas numéricas que permiten realizar simulaciones precisas para predecir el comportamiento del subsuelo y garantizar que el gas quede permanentemente capturado.

De igual forma, ha subrayado el Imedea, se ha tratado el almacenamiento subterráneo de hidrógeno (UHS), que se plantea como una "pieza clave" para la descarbonización de la sociedad y mitigar la emergencia climática.

Para ello, la generación de electricidad en las próximas décadas tendrá que proceder de energías renovables. A diferencia de la geotermia, la energía solar y la eólica son intermitentes y fluctúan en el tiempo, consecuentemente, hará falta almacenar los excedentes de producción para poder garantizar el suministro de electricidad en periodos en los que la producción no cubra la demanda.

Así, han expuesto que una forma eficiente de almacenar grandes cantidades de energía es generar hidrógeno con los excedentes de renovables y almacenarlo en el subsuelo, para posteriormente utilizar este combustible limpio cuando haya déficit de generación de renovables.

La segunda jornada, este martes, pondrá el foco en los pequeños terremotos que puede provocar la inyección de fluidos bajo tierra. Los ponentes aportarán información sobre los aspectos que complican el cálculo de riesgos, así como experiencias prácticas sobre el control de la sismicidad.

El final del encuentro estará marcado por el potencial de la energía geotérmica, con la intervención del ingeniero y director técnico de 'Earth Energy Explorer' Carlos Díaz, quien explicará la necesidad de poner en valor la geotermia profunda, a la que considera una "gran olvidada" en España.