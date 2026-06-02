Expertos internacionales en modelización oceánica se reúnen esta semana en Palma

'International Workshop On Modeling The Ocean' (IWMO 2026) - IMEDEA

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Palma acogerá por primera vez en España el 'International Workshop on Modeling the Ocean' (IWMO 2026), el encuentro más importante para la comunidad científica dedicada a la modelización oceánica.

El simposio, organizado con el apoyo del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea, CSIC-UIB), se celebra entre este martes y viernes en el Port Center de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y reúne a 61 investigadores y científicos observacionales de 14 países.

Según han señalado el Imedea y la UIB en sendas notas de prensa, el encuentro acoge además el concurso de los 'Outstanding Young Scientist Awards' (OYSA), y los trabajos presentados podrán incluirse en una edición especial de la revista 'Ocean Dynamics'.

El acto inaugural, celebrado este martes ha contado con la participación del director del Imedea, Alejandro Orfila; del presidente de la APB, Javier Sanz; y del vicerrector de Política Científica e Investigación de la UIB, Víctor Homar.

Durante el encuentro se compartirán avances recientes y se intercambiarán conocimientos sobre los diferentes aspectos de la modelización oceánica y de la interacción entre atmósfera, olas, mar, hielo, corrientes y sedimentos, incluyendo procesos, análisis y predicción.

En este contexto se presentan estudios costeros, regionales y de cuenca, además de contribuciones interdisciplinares. El programa se estructura en cuatro bloques, uno cada día.

Así, este martes se aborda el bloque 'De remolinos a frentes oceánicos: dinámica de mesoescala y submesoescala y mezcla oceánica'; el miércoles, 'Modelado del sistema terrestre: océano-atmósfera-olas-hielo marino y eventos extremos'; el jueves, 'Océanos no lineales: inestabilidades, estructuras coherentes y aplicaciones'; y, el viernes, 'Modelado de alta resolución para oceanografía costera y operacional: riesgos, transporte y gestión'.

El simposio contará con ponentes que liderarán los diferentes bloques. Serán el físico oceánico de la Universidad de Borwn Baylor Fox-Kemper; el físico y profesor de investigación del Instituto de Física Interdisciplinaria y Sistemas Complejos (Ifisc) Emilio Hernández-García; y la científica senior y jefa del Departamento de Hidrodinámica y Asimilación de Datos del Instituto de Sistemas Costeros del Centro Helmholtz Hereon, Joanna Staneva.