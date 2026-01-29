Expertos juristas debatirán en febrero en Palma sobre la protección de los derechos lingüísticos

Cartel de las jornadas - CAIB

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Expertos juristas debatirán, los próximos días 19 y 20 de febrero, en Palma sobre los principales retos jurídicos en la protección de los derechos lingüísticos.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, la Obra Cultural Balear (OCB), la Facultad de Derecho de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Institut d'Estudis Baleàrics organizan las jornadas 'La protección de los derechos lingüísticos: retos actuales y propuestas', que tendrá lugar en la sede palmesana del Colegio de Abogados de Baleares.

Entre las cuestiones que serán objeto de reflexión destacan temas como la eficacia de los instrumentos de derecho internacional para la protección de los derechos lingüísticos, la capacitación lingüística de los empleados públicos, el derecho a la lengua ante la administración del Estado y en la administración de justicia, el impacto de la administración digital en las lenguas autonómicas o la tutela de los derechos lingüísticos en el ámbito de los servicios públicos, como la sanidad y la educación.

Los organizadores han diseñado un programa de ponencias breves y coloquios que busca ser atractivo para profesores universitarios, magistrados, funcionarios públicos, abogados y otros profesionales del derecho, "un público que no solo podrá actualizar sus conocimientos sobre este ámbito específico del derecho, sino que también podrá contribuir en aportar reflexiones y propuestas en los debates correspondientes".

Las jornadas contarán con la participación de especialistas en derecho lingüístico de todo el Estado, como Joan Ridao, Eva Pons, Íñigo Urrutia, Andrés Boix y María Ballester, así como el sociolingüista ibicenco Isidor Marí, entre otros.

Según indica la nota de la Conselleria de Turismo, las entidades organizadoras comparten la inquietud de que algunas políticas públicas pueden estar "erosionando de manera injustificada el nivel de protección de las lenguas minorizadas", como el catalán. Así, ante este fenómeno de regresión, consideran necesarias aportaciones intelectuales en apoyo a la pluralidad lingüística que dimana de la Constitución y los Estatutos de autonomía.

El periodo de inscripción ya está abierto y se puede formalizar de manera gratuita a través de la página web.