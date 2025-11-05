La explosión de una bombona de butano provoca un incendio en el primer piso de un edificio de Portocolom - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca están actuando para extinguir un incendio en el primer piso de un edificio de Portocolom causado por la explosión de una bombona de butano.

Según la información de los bomberos, el fuego ha ocurrido este miércoles en un edificio de seis viviendas de la calle Marina y ha afectado principalmente el comedor de la vivienda.

Los vecinos del segundo piso del edificio se han refugiado inicialmente en la azotea y han podido salir por sus propios medios.

En estos momentos los bomberos trabajan en las tareas de extinción de los puntos calientes y en la ventilación del edificio.