Una explosión en una vivienda de Es Migjorn deja una mujer de 70 años herida y más de una decena de evacuados

Archivo - Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 70 años ha resultado herida y más de una decena de personas han sido evacuadas al producirse una explosión en el interior de una vivienda de la localidad de Es Migjorn Gran.

Los hechos, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, ha tenido lugar sobre las 00.30 horas de este viernes en un inmueble de la calle María Auxiliadora.

Los servicios de emergencias han recibido un aviso alertando de que se había producido una explosión en el interior de una vivienda. Al llegar al lugar, han asegurado la zona y han evacuado los edificios colindantes.

En el interior del domicilio afectado se encontraba una mujer de 70 años que ha sufrido diversas quemaduras y ha sido trasladada al Hospital Mateu Orfila.

Tan solo ella se encontraba en el interior de la vivienda y ha sido la única persona que ha resultado herida. No obstante, otros 11 vecinos han sido evacuados por precaución.

Dos dotaciones de los bomberos de Ciutadella se han encargado de sofocar las llamas.