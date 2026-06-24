Extinguido el incendio forestal de Can Milec (Muro) tras dos días combatiendo las llamas

Bomberos del Ibanat en el incendio forestal de Can Milec.
Bomberos del Ibanat en el incendio forestal de Can Milec. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 19:57
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PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) ha dado por extinguido el incendio forestal de Can Milec, en Muro, después de dos días combatiendo las llamas.

El fuego fue declarado a las 16.05 horas del lunes y ha sido completamente sofocado a las 19.38 horas de este miércoles.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, se han quemado 15,82 hectáreas de vegetación agrícola y forestal.

En las tareas de extinción de incendios han participado medios aéreos y terrestres tanto del Ibanat como de los Bomberos de Mallorca.

Buena parte de Baleares, principalmente de Mallorca y Eivissa, siguen este miércoles en nivel máximo de peligro por incendios forestales. La Conselleria ha pedido mucha precaución a la ciudadanía y ha recordado que está prohibido realizar quemas en las zonas forestales.

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