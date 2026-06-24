Extinguido el incendio forestal de Can Milec (Muro) tras dos días combatiendo las llamas

Bomberos del Ibanat en el incendio forestal de Can Milec. - CAIB

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) ha dado por extinguido el incendio forestal de Can Milec, en Muro, después de dos días combatiendo las llamas.

El fuego fue declarado a las 16.05 horas del lunes y ha sido completamente sofocado a las 19.38 horas de este miércoles.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, se han quemado 15,82 hectáreas de vegetación agrícola y forestal.

En las tareas de extinción de incendios han participado medios aéreos y terrestres tanto del Ibanat como de los Bomberos de Mallorca.

Buena parte de Baleares, principalmente de Mallorca y Eivissa, siguen este miércoles en nivel máximo de peligro por incendios forestales. La Conselleria ha pedido mucha precaución a la ciudadanía y ha recordado que está prohibido realizar quemas en las zonas forestales.