Extinguido el incendio en Formentor - CAIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) han extinguido este jueves el incendio forestal declarado la noche del pasado domingo en la península de Formentor, que ha quemado un total de 273 hectáreas de carrizo y pinar.

El fuego se ha dado por extinguido a las 14.37 horas tras más de tres días y medio de actuación por parte del Ibanat, Bomberos de Mallorca y otros cuerpos de emergencias.

Según los datos preliminares de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, el incendio ha afectado 140 hectáreas de pinar y otras 133 de matorral y carrizo.

Un 30 por ciento de la superficie se ha quemado en alta intensidad y un 70 por ciento, en baja y moderada. La Conselleria estima una afectación a 34.597 pinos, aunque no significa que todos ellos estén muertos puesto que una parte se recuperarán.

La Conselleria está trabajado en el seguimiento y monitoreo de la restauración y la recuperación de la zona afectada.

Fue sobre las 19.30 horas de este domingo cuando se recibieron los primeros avisos del fuego declarado en las inmediaciones del aparcamiento de Formentor, en una zona de pinar cercana a la carretera del faro y cerca también de una zona de viñedos.

A causa del fuerte viento que soplaba en aquel momento, el fuego cogió velocidad y se expansión en dos frentes, uno hacia el peñal de Na Blanca y el otro en dirección a Cala Murta.

El incendio fue dado por controlado el martes sobre las 18.15 horas tras quemar 273 hectáreas de pinar y carrizo. Se trata del incendio más grave de este 2026 y de los últimos años.