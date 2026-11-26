Una veintena de efectivos siguen trabajando en la extinción del incendio forestal de Formentor - CAIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) siguen trabajando en la extinción del incendio forestal declarado la noche del pasado domingo en la península de Formentor.

La mañana de este jueves, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, se encontraban en la zona 16 bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente y tres autobombas.

El fuego, que permanece en nivel de gravedad potencial cero, fue dado por controlado el martes sobre las 18.15 horas tras quemar 273 hectáreas de pinar y carrizo. Se trata del incendio más grave de este 2026 y de los últimos años.

Fue sobre las 19.30 horas de este domingo cuando se recibieron los primeros avisos del fuego declarado en las inmediaciones del aparcamiento de Formentor, en una zona de pinar cercana a la carretera del faro y cerca también de una zona de viñedos.

A causa del fuerte viento que soplaba en aquel momento, el fuego cogió velocidad y se expansión en dos frentes, uno hacia el peñal de Na Blanca y el otro en dirección a Cala Murta.