Extinguido el incendio en las vaquerías de Santa Maria

Incendio en Santa Maria - CAIB

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio agrícola originado el pasado sábado en unas vaquerías en Santa Maria del Camí se ha dado por extinguido, aunque los efectivos siguen haciendo revisiones para controlar la zona.

El fuego se originó la madrugada del sábado y se dio por controlado esa misma mañana. No obstante, las llamas se reactivaron por la tarde y los bomberos volvieron a actuar para controlar de nuevo el incendio.

Los efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) se retiraron el sábado a las 20.00 horas, mientras que dos bomberos del parque de Inca hicieron relevos toda la noche.

Así, según ha informado el cuerpo de bomberos, durante el domingo se continuó con esta tarea por posibles igniciones y para refrescar la zona, ya que el terreno afectado era muy amplio.

Este lunes el fuego se ha dado por extinguido, después de que los bomberos hayan hecho una revisión en el terreno esta mañana.