Continúan las labores de extinción del incendio en las vaquerías de Santa Maria

Incendio en Santa Margalida - CAIB

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca continúan este domingo con las labores para extinguir el incendio agrícola originado la madrugada del sábado en unas vaquerías abandonadas en Santa Maria del Camí.

El fuego se originó a las 02.25 horas y se dio por controlado por la mañana. No obstante, según informó el cuerpo de bomberos, las llamas de reactivaron por la tarde.

Así, efectivos de los parques de Inca y de Calvià, con el apoyo del helicóptero la Milana, cuatro medios aéreos del Ibanat, 18 bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente se desplazaron al lugar para combatir las llamas.

A las 18.00 horas el incendio se dio por controlado y las tareas de extinción continúan para sofocar totalmente el fuego, cuyas causas por el momento se desconocen.

El fuego se inició a las 02.25 horas y afectó a unas vaquerías abandonadas. Como medida preventiva, se desalojó a los residentes de viviendas próximas a causa del humo.

Cabe recordar que buena parte de Mallorca y Menorca se encuentran este domingo en el nivel máximo de peligro por incendio forestal. Así, está prohibido quemar en zona forestal.