La extracción del pecio de Ses Fontanelles comenzará el 10 de marzo

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca iniciará el próximo 10 de marzo a las 09.00 horas el operativo de extracción del pecio de Ses Fontanelles, uno de los descubrimientos arqueológicos subacuáticos más relevantes del Mediterráneo occidental, en una intervención dirigida por un equipo técnico y científico de primer orden especializado en arqueología subacuática y conservación del patrimonio.

Los trabajos, según ha informado la institución insular en un comunicado, estarán coordinados por los codirectores del proyecto Miquel Àngel Cau-Ontiveros, de la Universitat de Barcelona; Darío Bernal-Cassola, de la Universidad de Cádiz; Enrique García, de la Universitat de les Illes Baleares (UIB); y Carlos de Juan, de la Universidad de Valencia, al frente de un equipo multidisciplinar formado por investigadores, arqueólogos, conservadores e ingenieros con una amplia experiencia en intervenciones de este tipo.

El equipo de dirección del operativo cuenta con una trayectoria destacada, como es el caso del investigador Carlos de Juan, que dirigió la campaña de extracción del pecio Mazarrón II, uno de los proyectos de referencia en arqueología subacuática en España.

El equipo también reúne a los conservadores Luis Carlos Zambrano y Elisa Fernández, además de varios arqueólogos especializados.

En el proyecto también participan profesionales mallorquines como los arqueólogos Sebastià Munar y Xim Gual de Torrella.

Cabe destacar también la implicación del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA), institución de referencia en la conservación del patrimonio subacuático.

Paralelamente, estos días se ultiman los trabajos preparatorios en el Castillo de San Carlos, donde se habilita el espacio que permitirá acoger y tratar el material arqueológico una vez se haya completado la extracción de la nave.

El operativo que comenzará el 10 de marzo supone un paso decisivo para garantizar la preservación y el estudio del pecio de Ses Fontanelles, considerado uno de los descubrimientos arqueológicos subacuáticos más relevantes del Mediterráneo occidental.

El pecio de Ses Fontanelles, datado en el siglo IV d.C. y localizado en 2019 a escasos metros de la costa tras un temporal, constituye uno de los hallazgos más relevantes del Mediterráneo occidental por el excelente estado de conservación tanto de la embarcación como de su cargamento, formado por centenares de ánforas de época romana.