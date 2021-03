La exvicepresidenta del IMAS dice que los responsables de las fugas de menores "somos todos"

"Para mí, los responsables somos todos, porque hemos dejado que un niño llegue muy maltratado a las instituciones", ha dicho, en respuesta a la pregunta de Cs

PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) entre 2016 y 2019, Caterina Mas, ha afirmado este jueves que los responsables de las fugas de menores tutelados "somos todos".

Así se ha expresado Mas en respuesta a la pregunta que le ha planteado el conseller de Cs Osvaldo Cifre, en la comisión política abierta en el Consell de Mallorca para analizar esta problemática.

"Para mí, los responsables somos todos, porque hemos dejado que un niño llegue muy maltratado a las instituciones", ha reflexionado Mas, recalcando que la fuga del menor "es una manera de expresarse" porque "si estuviera bien no se iría".

Cabe recordar que estos centros no son de justicia juvenil, y que por lo tanto no son de régimen cerrado; más que de fugas, se habla de salidas no autorizadas.

Mas ha insistido en varios momentos de su intervención en la necesidad de reforzar los servicios básicos de atención social, y ha denunciado los recortes de la legislatura anterior a la suya.

RETRASO EN LOS ENVÍOS A FISCALÍA

Respecto a los retrasos en los envíos de información de determinados casos de explotación sexual a Fiscalía, Mas ha indicado que "cuando el técnico lo envía, tiene que estar muy seguro de que lo que envía es real". "No puede enviar sólo por sospechas, tiene que enviar con mucha fiabilidad", ha incidido, si bien posteriormente ha matizado que "con sospechas importantes" se acudía a Fiscalía.

En este sentido, Mas ha dicho que el tiempo que tardaban los expedientes en enviarse "es un trabajo técnico" y ha expresado su confianza en que "todos los técnicos lo hacen correctamente". "No hay ningún técnico que tenga un expediente sobre la mesa que sea urgente y no lo haga enseguida", ha mantenido.

Caterina Mas también ha asegurado que antes de su etapa ya se producían estos casos, pero "no se detectaban porque los servicios comunitarios básicos no tenían profesionales". "Del 2011 al 2015 ya había abusadores, lo que pasa es que le dejaban hacer lo que quisieran", ha denunciado.

La exvicepresidenta del IMAS también ha afirmado que la explotación sexual infantil se da "en familias normalizadas y en familias con protección" por lo que ha pedido no focalizarlo en los casos de menores tutelados.