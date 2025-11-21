Fallece un hombre de 67 años tras caer con su vehículo al mar en el Puerto de Ciudadela (Menorca)

MENORCA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 67 años ha fallecido este jueves después de caer al mar con su vehículo en el Puerto de Ciudadela (Menorca), según ha informado SAMU 061.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 21.17 horas, cuando la central de coordinación recibía una alerta de la caída al agua de un vehículo desde el muelle del Puerto de Ciudadela. En un principio, se desconocían el número de personas que podía haber en el interior del turismo.

Ante ello, se activa una Unidad de Soporte Vital Avanzando, otra de Soporte Vital Básico y un medico del PAC de Ciudadela. Los bomberos rescatan una única victima en parada cardiorrespiratoria y, tras intentar reanimar al varón por parte de una de las unidades asistenciales el paciente es exitus.