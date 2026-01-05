Fallece un hombre tras más de un año en coma por una paliza propinada por dos menores en Palma

Archivo - Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto en el Hospital de Son Espases después de permanecer ingresado durante más de un año en estado de coma, a causa de la agresión que recibió por parte de dos menores en noviembre de 2024 cuando intentaban robarle.

Así lo ha confirmado la familia del fallecido, a través de la web en la que recaudaban donaciones para la atención sanitaria de este hombre que finalmente no se ha podido recuperar de las lesiones sufridas.

El 27 de diciembre de 2024, agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos chicos, menores de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia y tentativa de homicidio, por propinarle una paliza a un hombre para robarle el móvil.

En una nota de prensa, la Policía Nacional informó que los hechos ocurrieron el 30 de noviembre, sobre las 03.00 horas, momento en el que se recibió una llamada en la Sala del 091 comunicando que un varón se encontraba inconsciente y ensangrentado en la vía pública de la barriada de La Soledad. La víctima fue trasladado al hospital en estado muy grave.

En los días posteriores a la agresión, se presentó denuncia por parte de un familiar de la víctima, en la que se comunicaba que el agredido había sufrido un robo violento, en la que se aportaba la última localización del terminal telefónico, que al parecer fue sustraído durante la agresión y reflejaba que después del robo, el teléfono se encontraba en calles aledañas al barrio de Son Gotleu.

El Grupo de Atracos de la Brigada de Policía Judicial comenzó la correspondiente investigación de los hechos, obteniendo la declaración de unos testigos que presenciaron la agresión.

Los detenidos resultaron ser dos chicos, menores de edad, quienes presuntamente golpearon a la víctima de manera sorpresiva, continuando la agresión una vez que éste se encontraba en el suelo, sin posibilidad alguna de defenderse e inconsciente. Por ello, los agentes detuvieron a los chicos como presuntos autores de un delito de robo con violencia y tentativa de homicidio.