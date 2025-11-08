Fallece una mujer en Ibiza tras el choque entre dos vehículos

Archivo - Ambulancia del SAMU 061 de Baleares durante un servicio de noche, recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

IBIZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La copiloto de un turismo ha fallecido en Ibiza tras colisionar dos vehículos.

Según ha informado SAMU 061, el accidente ha tenido lugar en la carretera de Santa Eulària a las 00.24 horas de este sábado, cuando se ha producido un choque frontal entre dos vehículos.

Hasta el lugar de los hechos han acudido dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado y otras dos de Soporte Vital Básico, así como cuerpos de seguridad y bomberos.

En uno de los turismos viajaban cuatro jóvenes y en otro, dos personas más. Las ambulancias han estabilizado a una mujer de 48 años, residente en la isla y de nacionalidad brasileña, en estado grave, trasladada a Urgencias del Hospital de Can Misses. Además, se ha declarado la muerte de la copiloto.

Los ocupantes del segundo vehículo han sido trasladados con carácter leve a la Policlínica y al Hospital Can Misses.

La mujer de 48 años residente en Ibiza y de nacionalidad brasileña ha sufrido un politrauma y está estable dentro de la gravedad en observación en el Servicio de Urgencias del Hospital de Can Misses.