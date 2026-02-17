La familia de la mujer agredida en Ibiza dice que la pulsera antiagresiones no funcionó

Archivo - Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

IBIZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La familia de la mujer agredida en Sant Antoni ha denunciado públicamente que "no sonó ninguna alarma" cuando el presunto agresor se acercó a la víctima para atacarla, rompiendo una orden de alejamiento.

Según ha explicado la hermana de la víctima a la salida de los juzgados en declaraciones realizadas a IB3, ella fue la que tuvo que llamar a la Guardia Civil porque no sonó ninguna alarma, algo que debería haberse producido cuando el hombre se acercó a menos de 100 metros.

"No llegó ningún aviso. Evidentemente, nos lo encontramos en casa al agresor", ha insistido.

Según la cadena autonómica, el Ministerio de Igualdad ha manifestado que la pulsera sí funcionó y que las fuerzas de seguridad fueron movilizadas cuando el hombre rompió la orden de alejamiento.

El agresor ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza tras haber pasado este martes a disposición judicial.