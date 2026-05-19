Familias de los colegios Son Pisà y Maria Antònia Salvà siguen pidiendo medidas a Vera por el caso del docente condenado

AFA del CEIP Son Pisà y del CEIP Maria Antònia Salvà y la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos - FAPA

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA) del CEIP Son Pisà y del CEIP Maria Antònia Salvà y la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos (FAPA) de Mallorca han vuelto a pedir a la Conselleria de Educación y Universidades que tome medidas para garantizar "colegios seguros".

Las familias se han reunido de nuevo para abordar la situación del docente condenado por acosar a un menor de edad ante la "ausencia" de medidas protectoras por parte de la Conselleria.

Según han señalado en un comunicado, que los alumnos del CEIP Son Pisà hayan vuelto a las aulas --tras llevar a cabo una huelga por la incorporación de este docente al centro-- "no significa en ningún caso" que consideren "resuelta la situación" o que la preocupación de las familias "haya dejado de existir".

Así, han advertido de que la modificación en trámite de la ley de infancia para evitar que condenados por acoso puedan ejercer como docentes "todavía tardará meses".

"Si no se hace ninguna actuación por parte de la Conselleria de Educación, el próximo septiembre nos encontraremos exactamente con el mismo problema, sea en este mismo centro o en cualquier otro colegio de Mallorca", han criticado.

Las AFA y la FAPA han solicitado una reunión con el conseller del ramo, Antoni Vera, para continuar pidiendo decisiones "valientes" que "pongan el interés superior del menor en el centro de cualquier actuación".