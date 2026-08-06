La FEHM afronta el eclipse del 12 de agosto con normalidad, organización, información oficial y criterios comunes

Archivo - Una persona trata de ver un eclipse. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca ha reivindicado la gestión y la preparación del sector para la cita y ha destacado que no se ha empleado el fenómeno como reclamo para atraer más demanda en plena temporada sino que se ha hecho hincapié en la coordinación con las administraciones para reducir desplazamientos, reforzar la seguridad y contribuir a que la jornada se desarrolle de forma ordenada.

En un comunicado, los hoteleros han subrayado que el sector está acostumbrado a gestionar diariamente un elevado flujo de personas y que la preparación desarrollada durante estos meses permite afrontar el 12 de agosto con normalidad, organización, información oficial y criterios comunes.

La patronal hotelera ha recordado que desde el pasado mes de febrero participa en la Comisión de Comunicación y Turismo constituida por el Govern con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

Durante estos meses, han indicado, la función de la FEHM ha sido actuar como interlocutora entre la Comisión y el sector hotelero. Por una parte, trasladando la realidad operativa, las necesidades y las cuestiones planteadas por los establecimientos. Por otra, haciendo llegar al sector, de forma rápida y ordenada, la información oficial, las recomendaciones y las medidas que se iban adoptando.

La estructura de la Federación --integrada por 23 asociaciones hoteleras y cerca de 800 establecimientos distribuidos por Mallorca-- ha permitido mantener este flujo de información de manera continua y llegar al conjunto del sector con criterios comunes.

INFORMACIÓN OFICIAL Y UNA ÚNICA REFERENCIA

Después de cada una de las seis reuniones celebradas por la Comisión, la FEHM ha informado a sus asociaciones y establecimientos de las novedades y actualizaciones disponibles.

Desde el principio se estableció como referencia la web oficial Eclipsi Segur, en la que se centralizan las medidas, recomendaciones y materiales elaborados por el Govern.

También se ha difundido la aplicación Horitzó Eclipsi 2026, que permite comprobar la visibilidad del eclipse desde una ubicación concreta; la información sobre las Zonas de Observación Oficial; las recomendaciones de movilidad; las medidas de protección ocular y prevención de incendios; y los dispositivos específicos anunciados por las distintas administraciones.

La documentación se ha distribuido en castellano, catalán, inglés, alemán y francés, facilitando que los establecimientos pudieran informar correctamente tanto a sus equipos como a sus clientes.

La FEHM también ha atendido de forma continuada a los medios de comunicación, trasladando un mensaje coordinado con el Govern y basado siempre en la información oficial.

El objetivo ha sido evitar interpretaciones diferentes, reducir incertidumbres y contribuir a que establecimientos, residentes y visitantes dispusieran de mensajes claros y actualizados.

ATENCIÓN ESPECÍFICA A LOS TRABAJADORES

Una parte importante del trabajo se ha centrado en la organización interna de los hoteles y en el acceso de los trabajadores a las zonas afectadas por las restricciones de movilidad.

La FEHM ha trasladado a los establecimientos los procedimientos establecidos por los ayuntamientos de Palma y Llucmajor, aclarando los sistemas de acreditación, los justificantes necesarios, los horarios y las condiciones de entrada.

Esta información ha permitido a los hoteles organizar los turnos, tramitar con antelación la documentación requerida e informar a sus plantillas para reducir incidencias durante la jornada.

En el caso de Playa de Palma, se han comunicado además las diferencias entre los dispositivos de ambos municipios como el sistema de acreditación mediante código QR establecido por el Ayuntamiento de Palma y el acceso mediante justificantes laborales o reservas acreditadas en la zona correspondiente a Llucmajor.

Una preparación iniciada en abril La anticipación ha marcado el trabajo de la FEHM desde el inicio. El pasado 24 de abril, casi cuatro meses antes del eclipse, la Federación organizó la jornada técnica 'Eclipse: claves para optimizar la experiencia del cliente y generar valor', dirigida a establecimientos asociados y no asociados.

En ella participaron representantes de cadenas hoteleras, asociaciones, hoteles independientes y empresas vinculadas al sector.

La sesión contó con la intervención de especialistas, que aportaron conocimiento sobre observación astronómica y herramientas prácticas para adaptar la experiencia a las características de cada establecimiento.

La jornada permitió trabajar tres dimensiones: la operativa de los hoteles, la experiencia del cliente y la gestión del destino. El planteamiento fue claro desde entonces: ofrecer información contrastada, incorporar conocimiento y seguridad, facilitar que cada hotel pudiera organizarse con tiempo y favorecer alternativas dentro de los propios establecimientos cuando fuera posible.

El interés y la participación del sector confirmaron la voluntad de prepararse con antelación, resolver dudas y trabajar con criterios comunes.

EL ECLIPSE NO SE HA CONCEBIDO COMO UN PRODUCTO TURÍSTICO

La FEHM ha mantenido desde el principio una posición clara: el eclipse no se ha planteado como un producto destinado a atraer más visitantes.

Se producirá durante las semanas centrales de la temporada, cuando los establecimientos ya estarán atendiendo el volumen habitual de clientes de estas fechas.

Para el sector hotelero, por tanto, no se trata de gestionar una demanda adicional, sino de organizar adecuadamente una jornada concreta dentro de una actividad que los hoteles desarrollan cada día.

El trabajo se ha centrado en evitar improvisaciones y preparar a los establecimientos para informar, organizar la experiencia de sus clientes y tomar decisiones adaptadas a su ubicación y a sus instalaciones.

Cuando la observación sea posible desde el propio hotel o desde su entorno inmediato, se ha promovido que los clientes puedan permanecer en el establecimiento. En los casos en los que no exista visibilidad directa, algunos hoteles han previsto actividades divulgativas, retransmisiones o la instalación de pantallas.

Esta línea de actuación permite ofrecer una experiencia de calidad y, al mismo tiempo, reducir desplazamientos innecesarios.

EXPERIENCIA, SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL DESTINO

Según han destacado, el sector hotelero está acostumbrado a gestionar diariamente un elevado flujo de personas. La preparación desarrollada durante estos meses permite afrontar el 12 de agosto con normalidad, organización, información oficial y criterios comunes.

La aportación de la FEHM ha consistido en convertir el trabajo de la Comisión en información y herramientas prácticas para los establecimientos como trasladar las medidas oficiales; organizar y actualizar la información; aclarar los procedimientos que afectan a trabajadores y clientes; facilitar materiales en varios idiomas; atender las dudas del sector; coordinar los mensajes trasladados a los medios; y ayudar a cada establecimiento a preparar la jornada según su realidad.

La FEHM fue, han recordado, la única patronal con una intervención propia en la jornada informativa organizada por el Govern el 28 de julio, dentro del apartado dedicado a buenas prácticas, donde expuso el procedimiento seguido para preparar al sector hotelero, como un ejercicio de responsabilidad.