La FEHM agradece los esfuerzos de Marcial Rodríguez contra la oferta ilegal y confía en dialogar y trabajar con Ginard

El nuevo conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha agradecido los esfuerzos del hasta ahora conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, en la lucha contra la oferta ilegal.

En un comunicado este martes, tras la renuncia de Rodríguez, los hoteleros han subrayado también que se ponen a disposición del que será el nuevo conseller de Turismo, Guillem Ginard, para trabajar y dialogar en los retos turísticos.

Sobre el conseller saliente, desde la patronal hotelera han destacado los esfuerzos para el control de la oferta ilegal y la labor a favor de un turismo responsable, sumado al objetivo de lograr una "convivencia armónica" entre los residentes y los visitantes.

A su criterio, Rodríguez ha llevado a cabo este trabajo considerando siempre la actividad turística como motor y vector de oportunidades tanto para la economía como para la sociedad mallorquina.

Asimismo, la patronal se pone a disposición del nuevo titular de Turismo para trabajar en los retos y objetivos turísticos y ha esperado mantener un encuentro en breve para dialogar sobre las prioridades y cuestiones que, para la FEHM, son más relevantes y que es preciso acometer.

Desde la patronal, han concluido, abogan por la cooperación, la proactividad y la reciprocidad en defensa del turismo insular y, por ello, han desado éxito y acierto a Ginard en sus decisiones.