La FEHM analizará la nueva tarifa plana de 50 euros en viajes del Imserso para jubilados con pensiones más bajas

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) analizará en los próximos días, en una reunión, el nuevo programa de viajes del Imserso, correspondiente a la temporada 2025/2026, que incluye como novedad una tarifa plana de 50 euros para las personas con pensiones más bajas, sin importar el destino, siendo el Instituto el que asuma el coste restante del viaje.

Así lo ha manifestado la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, en declaraciones a los medios de comunicación, después de que este martes el Consejo de Ministros haya aprobado el comienzo del procedimiento de contratación del nuevo programa.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM ha avanzado que "en los próximos días habrá una reunión sobre temas del Imserso, donde se podrá valorar "con más profundidad" el nuevo programa de viajes del Imserso "en su conjunto y las condiciones para las empresas" para, de este modo, "ver si es atractivo que se incorporen y participen del mismo".

Pues, según ha reconocido María José Aguiló, "las diferentes condiciones que se han ido poniendo en el programa de viajes del Imserso en los últimos años han hecho que fueran reduciéndose el número de establecimientos de Baleares que participaban en él".

No obstante, "ha habido otras fórmulas que durante la pandemia se pusieron en marcha", ha recordado, "y otras", ha añadido, "que se están trabajando con el Consell de Mallorca, en tema de estancias deportivas, etcétera, que no solo son para fomentar las vacaciones y los espacios de ocio, si no también la contratación laboral", ha concluido sus declaraciones la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM.